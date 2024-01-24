سفير بكين بالقاهرة: العلاقات الصينية المصرية حققت قفزة تنموية شاملة

قال السفير لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إنه في السنة الماضية، وتحت القيادة الاستراتيجية من قبل الرئيس شي جين بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبفضل الدعم القوي من قبل الأصدقاء في مختلف أوساط البلدين، حققت العلاقات الصينية المصرية قفزة تنموية شاملة.

وأضاف، خلال احتفالية بعيد الربيع الصيني التقليدي بالقاهرة، أن الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الجانبين تترسخ باستمرار، حيث يبقى رئيسا البلدين على تفاعل مكثف، فقد بعث الرئيس شي جين بينج برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللحظة الأولى على إعادة انتخابه رئيسا لمصر بأغلبية كبيرة.

وأردف: أحرز التعاون العملي بين الصين ومصر نتائج مثمرة، حيث حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في الصين، وحقق الجانبان الصيني والمصري عدة أشياء لأول مرة، فأصدرت مصر لأول مرة "سندات الباندا" في الصين بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بنجاح، ووقعت الصين ومصر لأول مرة على وثيقة التعاون بشأن "مبادلة الديون من أجل التنمية"، ولأول مرة تم إطلاق القمر الاصطناعي " مصر سات 2" في الصين.

وتابع السفير إن قلوب الشعبين تتقارب بشكل متزايد، حيث يتسارع السياح الصينيون في الرجوع إلى مصر، ويبلغ عدد الرحلات المباشرة بين الصين ومصر 28 رحلة أسبوعيا، وسيتم إدراج مادة اللغة الصينية إلى نظام التعليم الوطني المصري بشكل شامل في السنة الجارية.

وأضاف: نتقدم لمصر بالشكر على إلتزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وبالتهاني الحارة على انضمامها إلى مجموعة "بريكس" رسميا.

وقال السفير إن العام الجاري يصادف الذكرى ال10 لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي.

وتابع أنه في مستهل السنة الجديدة، أجرى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانج يي زيارة إلى مصر كأول وجهة لجولته هذه، وتوجت الزيارة بنجاح.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد وانج يي، وأجرى كل من وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لقاء مثمرا معه، حيث تم التباحث حول آفاق تنمية العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية على نحو معمق وتحديد خارطة الطريق لهما إضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي الخماسي الثاني بشأن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية.

كما أصدر الجانب الصيني مع كل من الجانبين المصري والعربي بيانا مشتركا بشأن القضية الفلسطينية يطلقون سويا صوتا قويا مشتركا عن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وإنشاء آليات فاعلة للمساعدات الإنسانية والدفع بترجمة "حل الدولتين" على أرض الواقع.

وأضاف السفير: لدينا سبب للتيقن بأن العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية سوف تحقق قفزة تنموية أكبر على الأساس الحالي بالتأكيد، متابعا: دعونا نتمنى معًا أن يزدهر التعاون الصيني المصري في مختلف المجالات، بما يفتح عقدًا أشرق العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية.