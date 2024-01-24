جلسة موازنة لبنان لعام ٢٠٢٤ تفجر الخلافات

بوابة الفجر

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

"العراق يحقق فوزا قاتلا".. شاهد أهداف العراق ضد فيتنام 24-1-2023

"فوز مستحق وثلاثية نارية".. نتيجة مباراة العراق وفيتنام اليوم في كأس آسيا 2024

أهداف مباراة المغرب وزامبيا اليوم 24-01-2024 في كأس أمم إفريقيا

أهداف مباراة العراق وفيتنام اليوم 24-01-2024 في كأس آسيا

منتخب تونس يغادر بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 من دور المجموعات بعد التعادل سلبياً مع جنوب إفريقيا

نهاية المباراة | تعادل سلبي بين تونس وجنوب إفريقيا يطيح بنسور قرطاج من كأس أمم إفريقيا 2024

"الملك الأبيض يخرج مهزوماً أمام العنابي القطري".. شاهد أهداف مباراة الزمالك وأم صلال 24-1-2024

مفاجآه من العيار الثقيل..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر 2-2 وتتاهل إلى الدور ال16