272 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقعت موريتانيا على اتفاقية قرض بقيمة 272 مليون دولار أمريكي مع البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت مع جمهورية مالي المجاورة، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة، إضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون دولار.

 

ووقع اتفاقيتي القرض والمنحة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام محمد صالح، ومالين بلومبرج المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

 

وقال وزير الاقتصاد الموريتاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية، إن المشروع يعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأوضح أن المشروع، الذي يصل طوله إلى 1373 كيلومترا، وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، يشمل بناء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفه، وسيمكن من زيادة قدرات موريتانيا في مجال إنتاج الطاقة.

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