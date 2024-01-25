اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بنسبة 1.4% في العام الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل نموا بنسبة 1.4% في العام الماضي على الرغم من تباطؤ الصادرات وضعف الطلب المحلي.

 

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.4% في العام الماضي، مقارنة مع 2.6% في عام 2022، و4.3% في عام 2021.

 

وأوضحت البيانات أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا نما بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

 

وأبقى البنك المركزي الكوري في وقت سابق من الشهر الجاري، سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3.5% للمرة الثامنة على التوالي بسبب مخاوف من تباطؤ النمو وسط اعتدال التضخم.

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