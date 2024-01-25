بنك كندا المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي



أعلن بنك كندا المركزي، أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند خمسة في المائة دون تغيير; ليبقي مؤشره القياسي على حاله للمرة الرابعة على التوالي وإعلان اليوم كان متوقعا من قبل العديد من الاقتصاديين.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو 2023.

وقال محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم - في مؤتمر صحفي اليوم - إن المناقشات في بنك كندا تتحول الآن من مدى الارتفاع إلى المدة. وبدلا من النظر في المقام الأول إلى ما إذا كان سعر الفائدة الذي يحدد سياسة البنك مرتفعا بما فيه الكفاية، يدرس البنك الآن المدة التي يجب أن يستمر فيها "موقفه التقييدي الحالي" المتمثل في ارتفاع سعر الفائدة.

وعلى الرغم من هذا التحول المحتمل في الرسالة، فإن البنك لا يقول إن أسعار الفائدة ستنخفض قريبا، نظرا لاستمرار القلق بشأن التضخم. وأشار ماكليم - في خطابه للصحفيين - إلى أن التضخم انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة التي يقودها بنك كندا في تباطؤ الاقتصاد.

لكنه قال إن "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية"، لافتا إلى أنه لا تزال هناك ضغوط تضخمية.

وبينما قال ماكليم إن البنك لم يستبعد زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم، قال أيضا إنه إذا "تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاته الحالية"، قال إنه لا يتوقع مناقشة رفع أسعار الفائدة.