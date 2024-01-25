جنوب إفريقيا تطلق مبادرة "التجارة التفضيلية" لمنطقة التجارة الحرة الثلاثاء المقبل



تطلق حكومة جنوب إفريقيا وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير مبادرة "التجارة التفضيلية" في إطار مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، كما تستضيف فعاليات المجلس الوزاري الـ13 لمنطقة التجارة الحرة.

وذكرت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في بيان اليوم الأربعاء أن التدشين سيتم يوم 31 يناير الجاري في خطوة تاريخية وأداة فعالة في تحقيق تجارة ذات معني في القارة الإفريقية من خلال شحن المنتجات المصنوعة بجنوب إفريقيا إلى الدول الأطراف بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة مثل: غانا ومصر ورواندا وتونس، حيث تطلق جنوب إفريقيا مبادرة "التجارة التفضيلية" بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في ميناء "ديربان".

كما سيعقد اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة في مركز "إنكوسي ألبرت لوثولي" الدولي للمؤتمرات في ديربان. وتعد جنوب إفريقيا دولة طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ 10 فبراير 2019، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 406 مليارات دولار (البنك الدولي 2022)، حيث تمثل واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، ولذا فهي تستعد للتأثير بشكل كبير على القارة عند التجارة بموجب مميزات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خاصة مع صناعاتها الراسخة وخبرتها في الصادرات في القارة.

وتستهدف مبادرة "التجارة التفصيلية" إظهار أن جنوب إفريقيا تتاجر في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنه يمكن للشركات الإفريقية الاستفادة بها عبر تحرير التجارة وإظهار العمليات التي يمكن من خلالها الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأن حكومات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على استعداد لدعم القطاع الخاص في الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كذلك فإن أمانة منطقة التجارة الحرة على استعداد لدعم الدول الأعضاء والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية.

والرسالة الرئيسية التي يتم إرسالها إلى إفريقيا وباقي أنحاء العالم من خلال هذا الحدث، هي توضيح أن الشركات يمكنها التجارة بموجب إجراءات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوسيع أسواقها ضمن إطار ملزم قانونا.

ويشارك في الحدث كل من الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا إبراهيم باتيل، ومسؤولون حكوميون آخرون، والوزراء المسؤولون عن التجارة والسلك الدبلوماسي ورؤساء الشركات ووسائل الإعلام من بقية القارة.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كانت قد أطلقت في أكتوبر عام 2022 من عاصمة غانا أكرا مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث شهد المسئولون عن التجارة بخمس من الدول المشاركة "الكاميرون ومصر وغانا وكينيا ورواندا" إرسال واستلام شحنات تجارية من هذه الدول.. وأوضحت الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن الهدف من مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة هو إرسال رسالة إلى إفريقيا وبقية دول العالم ببدء تفعيل التجارة باستخدام إجراءات منطقة التجارة الحرة، كما استهدفت المبادرة التوفيق بين الأعمال التجارية والمنتجات من أجل التصدير والاستيراد بين الدول الأطراف المهتمة بالتعاون مع لجان تنفيذ منطقة التجارة الحرة.