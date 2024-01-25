محطة حاويات دمياط تحقق أعلى تداول سنوي منذ إنشائها

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن الدكتور رفيق جلال  العضو المنتدب التنفيذى لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تفوق المحطة وتحقيقها أرقام قياسية جديدة، لافتا إلى أنه تم تداول مليون و969 ألفا و463 حاوية مكافئة خلال العام الماضي.

وقال العضو المنتدب إنه تم بذلك تحقيق رقم غير مسبوق من قبل، فهو أعلى رقم سنوي تم تداوله في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع منذ إنشائها، وبمقارنته بالعام السابق 2022، فقد تم تداول مليون و229 ألفا و500 حاوية مكافئة بنسبة زيادة قدرها 60 %، وقد كان ديسمبر 2023 هو أعلى نسبة شهرية في تاريخ الشركة بتداول 200 ألف و306 حاويات مكافئة.

وأعرب العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عن شكره لجميع الزملاء من العاملين شركاء النجاح بالشركة في كافة القطاعات على ما يبذلونه من جهود مخلصة وتفان في العمل من أجل رفعة شأن شركتهم مع الوعد ببذل مزيد من الجهد والاستمرار فى الحفاظ على مثل هذه المعدلات غير المسبوقة.

كما أعرب عن شكره للعملاء من الخطوط الملاحية العالمية التي تتعامل مع الشركة، لافتا إلى جاهزية المحطة للمنافسة لتكون من أقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط مع اكتساب ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المصرية لتكون مصر مركز لوجستي عالمي.

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