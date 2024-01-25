حسن قاسم يتأهل إلى دور ١٦ في بطولة العالم للبولينغ بأمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل نجم المنتخب الوطني للبولينغ حسن قاسم إلى دور ١٦ وذلك ضمن منافسات بطولة العالم للبولينغ لفئة الشباب التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وتختتم اليوم في أمريكا بحضور رئيس الإتحادين الدولي والآسيوي الشيخ طلال المحمد الصباح حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين جميع الدول المشاركة

وأعرب قاسم عن سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء ليؤكد أن مسيرة تطور اللعبة داخل الكويت تسير في الطريق الصحيح في ظل الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس إدارة نادي البولينغ للاعبين والعمل الدؤوب لتذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل الارتقاء باللعبة والنهوض بها

وأكد قاسم أن المشاركه في بطولة العالم للشباب تطلب جهدًا وتركيزا على اعلى مستوى من أجل تحقيق إنجازات تسجل بإسم الكويت وهو مانسعى إليه جميع مضيفا أن منتخب الكويت المشارك في المنافسات تم إعداده بالشكل الجيد للمشاركة في البطولة التي تعد من اقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة
 

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