عاجل.. قطع المياه لمدة ١٠ ساعات عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لقيام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم، والخارج من محطة تنقية مياه أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.



وأوضحت الشركة، أن مناطق:" هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب" ستتأثر بإنقطاع المياه، وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق ٢٦ /١ /٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ١/ ٢٠٢٤.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.