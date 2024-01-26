أسعار الذهب تتجه لثاني انخفاض أسبوعي على التوالي



ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس والعشرين من يناير كانون الثاني، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط ارتفاع الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

ونما الاقتصاد الأميركي بصورة فاقت التوقعات خلال الربع الأخير من 2023 وذلك بنحو 3.3%، بدعم من نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا كلفن وونج إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.

وعلى مستوى أداء الدولار الأميركي، ارتفع المؤشر على مدار الأسبوع إذ يتداول قرب أعلى مستوى في شهر ونصف، مما يجعل المعدن الأصفر أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي وكذلك بيانات مؤشر التضخم المفضل للفدرالي في أميركا في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل أقل من أسبوع واحد من اجتماع الفدرالي الأميركي والمتوقع أن يشهد تثبيت معدل الفائدة.

أما على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2022.9 دولار للأونصة، لكن المعدن الأصفر يتجه نحو خسائر أسبوعية 0.4% عن الأسبوع الجاري.