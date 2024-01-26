أسعار النفط تتراجع لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية



انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس والعشرين من يناير كانون الثاني، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية في أميركا.

وكانت البيانات الاقتصادية في أميركا أظهرت أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في الربع الأخير من 2023، بما يفوق التوقعات بأن يسجل نموًا بنسبة 2%. وتأتي تلك البيانات قبل أقل من أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية، وسط ترقب لقرارات المركزي الأميركي هذا العام إذ ينتظر المستثمرون أن يبدأ البنك خفض الفائدة.

وفي سياق منفصل، تلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركي بأكثر من التوقعات، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضها 9.2 مليون برميل نتيجة تداعيات الطقس الشتوي على مستويات الإنتاج.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعًا 4.5%، في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8%، وذلك في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي لكل منهما.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 82.06 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6% مسجلة 76.89 دولار للبرميل.