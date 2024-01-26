السعودية توقع اتفاقية لإطلاق قطار (حلم الصحراء) الأول من نوعه في الشرق الأوسط

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة أرسينالي الإيطالية المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة، اتفاقية لإطلاق خدمة قطار "حلم الصحراء"، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مارس الماضي.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن انطلاق هذه الخدمات الفاخرة في القطارات داخل المملكة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيضيف خدمات نوعية وخيارات إضافية في أنماط التنقل بالمملكة.

وسيفتح قطار "حلم الصحراء" الذي يتكون من 40 كابينة فاخرة باب الحجز، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، في نهاية العام الميلادي الحالي على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم، حيث ينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مرورًا بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات.

واستثمرت شركة ارسينالي أكثر من مائتي مليون ريال في قطار "حلم الصحراء" وهي شركة إيطالية متخصصة في الضيافة الفاخرة وإدارة الفنادق والمنتجعات العالمية والسفر الفاخر، وتعمل على مشاريع مستدامة للخدمات الفاخرة عبر القطارات السياحية من خلال أسطول مكون من ستة قطارات تعمل في إيطاليا.

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