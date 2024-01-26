الإمارات تخطط لإصدارات سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف مسؤول بوزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة لإصدار سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري.

 

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم) في العام 2023.

 

وأضاف، على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلبًا قويًا، وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

 

وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبًا قويًا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة الآن الأهلي وحتا الإماراتي.. شاهد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي الودية اليوم

بث مباشر Al Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

يلا شوت الآن Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم بث مباشر في الودية الأخيرة

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحتا يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

عاجل | زيادة جديدة في أسعار زيت " كريستال وهلا وقلية " بالأسواق.. «أرما» تبدأ رفع منتجاتها خلال الأسبوع الجاري

مشاهدة دون تقطيع الآن.. شاهد (0-0) مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي بث مباشر اليوم

انطلقت الآن | الزمالك والرجاء المغربي.. شاهد بالبث المباشر مباراة الزمالك ضد الرجاء اليوم