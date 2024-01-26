الإمارات تخطط لإصدارات سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول

كشف مسؤول بوزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة لإصدار سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم) في العام 2023.

وأضاف، على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلبًا قويًا، وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبًا قويًا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.