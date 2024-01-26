المغرب وجامبيا يوقعان 11 اتفاقية للتعاون الثنائي

عُقدت أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وجامبيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الجامبي "مامادو تانغارا".

وقالت وكالة أنباء المغرب العربي إن هذه الدورة تشكل فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات.

وأضافت أنه جرى خلال أعمال اللجنة التوقيع على 11 اتفاقية تشمل عددًا من مجالات التعاون الثنائي.