شعبة الأجهزة الكهربائية تطالب المواطنين بعدم الشراء لحين استقرار الأسعار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

طالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة،  بضرورة عدم الإقبال علي شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي، إلا للضرورة القصوى.


وطالب أبو سمرة  المواطنين بعدم شراء الأجهزة الكهربائية نظرا الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية، متأثرة بارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره في السوق الموازي، والتي أثرت بشكل كبير علي استيراد مستلزمات الإنتاج، وأسعار بعض الماركات العالمية.

 

وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية مبالغ فيها بشكل كبير، والسعر يتغير بشكل متسارع مما يؤكد أن هناك حالة اضطراب في الأسواق تستلزم عدم الاندفاع وراء الشراء، والتأني حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة الآن الأهلي وحتا الإماراتي.. شاهد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي الودية اليوم

بث مباشر Al Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

يلا شوت الآن Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم بث مباشر في الودية الأخيرة

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحتا يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

عاجل | زيادة جديدة في أسعار زيت " كريستال وهلا وقلية " بالأسواق.. «أرما» تبدأ رفع منتجاتها خلال الأسبوع الجاري

مشاهدة دون تقطيع الآن.. شاهد (0-0) مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي بث مباشر اليوم

انطلقت الآن | الزمالك والرجاء المغربي.. شاهد بالبث المباشر مباراة الزمالك ضد الرجاء اليوم