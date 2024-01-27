تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق فياريال مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق فياريال مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 44 نقطة.

txt

"على رأسهم بيلينجهام" غيابات ريال مدريد في مباراة لاس بالماس اليوم السبت

txt

عاجل.. قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

ويتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – ب أو كوبارسي – رونالد أراوخو – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي

Elfagr.org

مواد متعلقة

جنسيته برتغالي - الزمالك يقترب من بديل معتمد جمال "أسم مفاجئ"

عاجل.. الزمالك ينجح في تجديد عقد زيزو وساحر بيراميدز على أعتاب القلعة البيضاء

الأكثر قراءة

يلا كورة الآن الأهلي وحتا الإماراتي.. شاهد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي الودية اليوم

بث مباشر Al Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

عاجل| التلاعبات تصل للبورصة السلعية..والتموين تضطر لوقف التداولات على القمح

يلا شوت الآن Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم بث مباشر في الودية الأخيرة

موعد رحيل تشافي عن برشلونة

عاجل | زيادة جديدة في أسعار زيت " كريستال وهلا وقلية " بالأسواق.. «أرما» تبدأ رفع منتجاتها خلال الأسبوع الجاري

لخلافة كلوب.. تشابي ألونسو يعلق على تدريب ليفربول