تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق فياريال مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق فياريال مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 44 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – ب أو كوبارسي – رونالد أراوخو – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي