تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث محبي الكرة الإفريقية الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب الكونغو غدا يوم الأحد الموافق 27/1/2024 بستاد لوران بوكو في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والكونغو

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والكونغو مساء الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

txt

لابورتا يُكشر عن أنيابه.. برشلونة على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة مجانية ذهبية

txt

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

ترتيب مجموعة مصر والكونغو

1- كاب فيردي 7 نقاط 
2- مصر 3 نقاط 
3- غانا نقطتين
4- موزمبيق نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تردد قناة bein sports afcon

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل مصر أمام الكونغو

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد حجازي، فتوح، محمد هاني، عبد المنعم.

خط الوسط: زيزو، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد.

مصر الكونغو مصر والكونغو كأس أمم أفريقيا كأس الأمم
Elfagr.org

مواد متعلقة

"على رأسهم بيلينجهام" غيابات ريال مدريد في مباراة لاس بالماس اليوم السبت

عاجل.. قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

يلا كورة الآن الأهلي وحتا الإماراتي.. شاهد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي الودية اليوم

بث مباشر Al Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

عاجل| التلاعبات تصل للبورصة السلعية..والتموين تضطر لوقف التداولات على القمح

يلا شوت الآن Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم بث مباشر في الودية الأخيرة

موعد رحيل تشافي عن برشلونة

عاجل | زيادة جديدة في أسعار زيت " كريستال وهلا وقلية " بالأسواق.. «أرما» تبدأ رفع منتجاتها خلال الأسبوع الجاري

لخلافة كلوب.. تشابي ألونسو يعلق على تدريب ليفربول