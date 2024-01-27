تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

يبحث محبي الكرة الإفريقية الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب الكونغو غدا يوم الأحد الموافق 27/1/2024 بستاد لوران بوكو في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والكونغو

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والكونغو مساء الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة مصر والكونغو

1- كاب فيردي 7 نقاط

2- مصر 3 نقاط

3- غانا نقطتين

4- موزمبيق نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تردد قناة bein sports afcon

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل مصر أمام الكونغو

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد حجازي، فتوح، محمد هاني، عبد المنعم.

خط الوسط: زيزو، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد.