إشادة الوفود المشاركة في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بحسن التنظيم والإقامة

أشادت جميع الوفود المشاركة في منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، بتنظيم واستضافة مصر الجيد والمميز للبطولة المقامة داخل مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 24 وحتى 27 يناير الجاري.

حيث أكدت جميع الوفود على أن صالة حسن مصطفى على أعلى مستوى من ناحية التجهيز والإمكانيات، ويتم توفير كافة الاحتياجات للمنتخبات المشاركة، كما أن مصر تتطور بشكل كبير في تنظيم البطولات خلال كل عام وتكتسب الخبرات والمعلومات الفنية.

وطالب الوفود، بعمل جولة سياحية تشمل زيارة العديد من المعالم والأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة إلى زيارة الأهرامات والمتاحف المختلفة.

وقد انطلقت منافسات الزوجي اليوم الجمعة، حيث تقام مباريات دور المجموعات منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى السادسة مساءً، على أن تستأنف باقي مباريات دور المجموعات غدا السبت بالإضافة إلى المباريات النهائية.

وكانت قد أقيمت خلال اليومين الماضيين منافسات الفردي والتي شهدت تتويج اللاعب المصري سيد يوسف بذهبية منافسات الفئة السابعة بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب النرويج بنتيجة 3-0 وحصده الميدالية الذهبية.

وتكمن أهمية البطولة لجمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا، تشيلي، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.