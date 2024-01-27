شباب الجمهورية الجديدة.. "محمد تيسير" نائب استخدم كافة الأدوات الرقابية من أجل أهالي دائرته

يسير على خطى الجمهورية الجديدة في طرح رؤى الشباب وتمكينهم وريادتهم، واستخدم كافة الأدوات الرقابية في محاولات لتوفير احتياجات أهالي دائرته بدار السلام، والتواجد بشكل فعال في الأزمات التي يتعرض لها المواطن المصري مثل أسعار الدواء، إنه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل.



تقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف لفرش مسجد الإخلاص الكائن بحي دار السلام وتجهيزه لكي يستقبل المصلين، وبالفعل وافقت الوزارة بعد دراسة الأمر وتم الانتهاء من تجهيز المسجد، كما تقدم باقتراح برغبة من أجل تطوير مركز صحة أبو أشرف ليكون مركز صحي متكامل بمنطقة دار السلام في محافظة القاهرة.

وزارة الأوقاف توافق على مطلب النائب محمد تيسير مطر

المتقدمين بالمعاش المبكر

أرسل سؤالا إلى رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير المالية، حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحل مشكلة العاملين المتقدمين بطلبات المعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم، وصدرت الموافقة لهم بعد صدور قانون التأمينات الجديد، فأدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم وعدم استفادتهم من المواد الموجودة بالقانون الجديد.

أزمة الدواء

طالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الدواء والانتصار للمواطنين، من خلال طلب إحاطه تقدم به إلى وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المصرية، قائلًا: "إن سوق الدواء تعاني من انفلات في الأسعار، وزيادة كبيرة في الأصناف الحيوية التي لا غنى عنها للمرضى، مما يتطلب تدخل حكومي حاسم، وهيئة الدواء المصرية حينما وافقت على زيادات الأسعار لم تأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية للمرضى، وانحازت لصالح أصحاب شركات الأدوية الذين يحققون أرباحا بالمليارات على حساب المواطنين".

محمد تيسير مطر في مجلس النواب



إهمال حي دار السلام

طرح خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان، تفاصيل طلب إحاطه تقدم به بشأن كافة أوجه التقصير التي يعانى منها أهالي دار السلام بمحافظة القاهرة، نتيجة تقصير وتقاعس الجهات المسؤولة، مشيرًا إلى موازنة الحي المخصصة لأعمال الرصف والإنارة والتطوير، والتي لا يتم استغلالها على الرغم من الحصول على كافة الموافقات، مستنكرًا حجم الإهمال الذي انتشر داخل حي دار السلام، مردفًا:” يعانى الحى الأكبر في القاهرة، على مستوى الكثافة السكانية، من إهمال، مؤكدًا أن سيارات المطافئ والإسعاف لا تستطيع دخول دار السلام فى حالات الطوارئ بسبب الزحام الشديد وغياب الرقابة عن مواقف الميكروباصات العشوائية، وهو ما يحرم الأهالى من أقل حقوقهم فى الحياة الكريمة.

النائب محمد تيسير مطر مع رئيس حي دار السلام



ولم يدع فرصة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تمر دون النقاش مع أهالي دائرته عن مفهوم الحوار وأهدافه وطرح ما يطمحون إليه واحتياجاتهم، حيث عقد جلسة نقاشية، حول محاور الحوار الوطني ومدى تغطيته لجميع احتياجات المجتمع مع مجموعة من أعضاء مركز شباب النهضة بمصر القديمة.



رفع نسبة التعيينات لذوي الهمم



استعرض رؤيته في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال»، قائلا: "مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف دعم وتمكين الشباب من الجنسين ومن ذوي الهمم، في ريادة الأعمال، بما في ذلك التحديات الثقافية والنفسية والتحديات المادية والتدريبية".

النائب محمد تيسير يطالب برفع نسبة تعيين ذوي الهمم



مؤكدًا على أن ملف ريادة الأعمال أحد أهم مقومات وآليات التنمية في الاقتصاديات الناشئة، موضحًا أنه محور يعتمد على الابتكار والأفكار الجديدة لاختراق سوق العمل وخلق فرص استثمار جديدة تساعد على التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي للدولة، مشيرًا إلى أن وضع ذوي الهمم في مجال ريادة الأعمال في مصر يشهد بعض التحسينات في الفترة الأخيرة، ولكنه لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى التعامل معها، تتطلب توفير الوعي والتوعية، والدعم المالي والمادي، والتدريب والتأهيل، وتحسين البنية التحتية والوصول، وتعزيز السياسات والتشريعات لتمكين ذوي الهمم في مصر في مجال ريادة الأعمال، مُطالبًا برفع نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الهمم إلى 10%.

مبادرة هنوصلك

أطلق النائب محمد تيسير مبادرة "هنوصلك" لدعم ذوي الهمم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، حيث تم تقديم الخدمة لعدد من الحالات المستحقة والمسجلة على قاعدة بيانات المكتب، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد آخر لاستقبال المزيد من الحالات من أهالي دار السلام والبساتين.