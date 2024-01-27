رسميا.. هشام حطب يحضر اجتماع المجموعة السابعة للاتحاد الدولى للفروسية ممثلا عن مصر

حضر المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية المجمد من بقرار من وزارة الشباب والرياضة إجتماعات المجموعة الإقليمية السابعة للاتحاد الدولي للفروسية ممثلا عن مصر بدعوة رسمية له من رئيس المجموعة السابعة الذى أعترف مسبقا فى الخطاب الذى أرسله الاتحاد الدولى لوزارة الشباب بأن هشام حطب هو الرئيس الشرعى للاتحاد المصرى للفروسية، ما جاء بخطابى الاتحاد الدولي للفروسية ورئيس المجموعة الإقليمية السابعة السابق إرسالهما لوزير الشباب والرياضة بعدم الإعتراف بالإجراءات المتخذة بإيقاف المهندس هشام حطب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، كما قام حطب بالمشاركة فى توزيع جوائز بطولة الشارقة الدولية لقفز الموانع، كأعنراف رسمى من الاتحاد الدولي بشرعية وجود هذا الرجل كرئيس للاتحاد المصرى للفروسية.

يعد حضور حطب الاجتماع السنوى للمجموعة التى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25 وحتى 27 من يناير الجارى، المقام على هامش بطولة الشارقة الدولية لقفز الموانع، والاعتراف به لهذه الاجتماعات مؤشرا وتحذيرا لعدم الاستمرار في ما اتخذه وزير الشباب والرياضة من إجراءات إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، وهذا المشهد يؤكد أنه في حالة عدم تصويب هذا الوضع سيدخل الفروسية المصرية في نفق مظلم وبالتبعية ينذر بكارثة على الرياضة المصرية بأكملها كون ما اتخذ من إجراءات ضد المهندس هشام حطب كرئيسا للجنه الأوليمبية كان بناء على قرار وزير الشباب والرياضة الذي يعد باطلا كونه مخالف للوائح والقوانين ولن يشفع له محاولات الإنقاذ الفاشلة التى يقوم بها بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية