عاجل| «كتل هوائية باردة».. الأرصاد تُحذر من منخفض جوي عنيف يضرب البلاد في هذا الموعد

حذرت الأرصاد الجوية من منخفض جوي عنيف تظهر ذروته يوم الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية، وكتل هوائية باردة، ناصحة بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وخاصة في ليالي الشتاء شديدة البرودة.

منخفض جوي عنيف يضرب البلاد في هذا الموعد

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد، فمع بدية فصل الشتاء والاجواء الباردة والصقيع على اغلب البلاد، تنصح بارتداء ملابس ثقيلة للتدفئة، وهذا نتيجة لكتل هوائية باردة تسيطر على الطقس خلال هذه الفترة وتصل ذروة الطقس السيئ الاثنين.

وعن المنخفض الجوي المتعمق والعنيف الذي يضرب البلاد، تنصح الهيئة العامة للأرصاد بتوخي الحذر من الرياح الموجودة على سطح البحر المتوسط، مما يحدث اضطراب في الملاحة البحرية، والرياح تظل على مناطق متعددة في المحافظات، مما يجعل هناك إحساس ببرودة الطقس.

وفي نفس السياق، لفت محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية إلى أن الطقس يشهد أمطار، وتكون غزيرة على مناطق متفرقة، والمنخفض يصل ذروته يوم الاثنين القادم، ومع يومي الثلاثاء والاربعاء تكون حالة الطقس سيئة، والامطار تصل من متوسطة لغزيرة، وتتحول لرعدية أيضا.

وكشف المناطق التي تتعرض لسقوط الامطار، والتي تتمثل في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون الأمطار من خفيفة لـ متوسط على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ولا يقتصر الامر على هذا بل تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا بقيم درجة أو اثنين.

موعد تحسن حالة الطقس

الطقس السيئ مستمر حتى 3 أيام بدايته الاثنين، ولكن مع نهار يوم الأربعاء يشهد الطقس حالة من التحسن نسبيا، لأن المنخفض من الممكن أن يمتد للخميس، وعلى المواطنين توخي الحذر منعا للتعرض لأثار الطقس السيئة.

نصائح الارصاد للتعامل مع الطقس السيء