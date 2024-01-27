«صقيع وأمطار».. الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس غدا الأحد 28/1/2024

نستعرض لكم ضمن السطور التالية كواليس حالة الطقس غدا الأحد 28/1/2024، حيث يسود البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وصقيع وأمطار.

وننشر لكم بيان الأرصاد الجوية الذي يتضمن تفاصيل حالة الطقس غدا وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن الجمهورية.

حالة الطقس غدا الأحد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان تفصيلي لها عن حالة الطقس غدا الأحد 28/1/2024، مشيرة غلى أن غدا الأحد، يشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتقول الارصاد الجوية إنه يشهد الطقس حالة من الدفء على شمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ليلا، معلنة أنه يتكون الصقيع على المرزوعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحسب بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة الاحد، توضح الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس غدا، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه تشهد البلاد الأحد سقوط أمطار متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأحد