«صقيع وأمطار».. الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس غدا الأحد 28/1/2024

منوعات
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

نستعرض لكم ضمن السطور التالية كواليس حالة الطقس غدا الأحد 28/1/2024، حيث يسود البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وصقيع وأمطار.

وننشر لكم بيان الأرصاد الجوية الذي يتضمن تفاصيل حالة الطقس غدا وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن الجمهورية.

حالة الطقس غدا الأحد 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان تفصيلي لها عن حالة الطقس غدا الأحد 28/1/2024، مشيرة غلى أن غدا الأحد، يشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

txt

حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024 في محافظة البحيرة

txt

عاجل| كواليس حالة الطقس غدا الخميس.. الأرصاد الجوية تُحذر: «أمطار غزيرة وصقيع»

وتقول الارصاد الجوية إنه يشهد الطقس حالة من الدفء على شمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ليلا، معلنة أنه يتكون الصقيع على المرزوعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحسب بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة الاحد، توضح الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس غدا، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه تشهد البلاد الأحد سقوط أمطار متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأحد

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرةالعظمى 19الصغرى 12
السواحل الشماليةالعظمى 18الصغرى 10 
جنوب سيناءالعظمى 22الصغرى 13
شمال الصعيدالعظمى 20الصغرى 7 

 

حالة الطقس غدا الأحد توقعات حالة الطقس غدا الاحد حالة الطقس الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

Angola VS Namibia..بث مباشر مباراة انجولا ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2024 بجودة عالية دون تقطيع | يلا كورة

Namibia & Angola.. شاهد الآن مباراة ناميبيا ضد انجولا في كأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوط الآن

عاجل| الحكومة البريطانية تقترح خطة لإنهاء الحرب في غزة

يلا كورة الآن الأهلي وحتا الإماراتي.. شاهد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي الودية اليوم

بث مباشر Al Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

عاجل.. تصريحات نارية من مروان عطية قبل مواجهة الكونغو بكأس امم إفريقيا

عاجل| «كتل هوائية باردة».. الأرصاد تُحذر من منخفض جوي عنيف يضرب البلاد في هذا الموعد