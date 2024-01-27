خطوات وشروط الحصول على قرض سيارة من بنك مصر

نستعرض لكم ضمن السطور التالية وفقا لما يكشفه موقع «الفجر» الإلكتروني للمتابعين الكرام خطوات وشروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر، حيث أن البنوك المصرية تقدم قروض للمواطنين الراغبين في الحصول على سيارة، وبنك مصر يقدم الشروط والخطوات، عبر موقع البنك الرسمي، كما يلي:-

خطوات وشروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر

الأفراد المصريين يحق لهم الحصول على قرض سيارة من بنك مصر

أصحاب المهن الحرة يمكنهم الحصول على القرض بإثبات الدخل

أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية يمكنهم الحصول على القرض بإثبات الدخل.

الموظفين يحصلون على القرض بموجب إثبات الدخل.

عمر المقترض يبلغ الحد الأادنى له 21 عاما

الحد الاقصى للقرض 6 ملايين جنيها

مدة التمويل تصل لـ 120 شهرًا.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة.