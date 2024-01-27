نموذج للنجاح والبقاء على القمة.. السيسي يهنيء منتخب اليد عقب اللقب التاسع

هنأ الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر الأول لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه.

وتوج المنتخب الوطني، ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها ال 26 للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة (29/21) في المباراة التي استضافتها الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة مساء اليوم.

وقال الرئيس السيسي في بيان رسمي "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024".

وأشاد الرئيس السيسي، بالأداء البطولي القوي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد؛ نموذجًا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة.

واختتم: "فيما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات؛ "من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم".

الفراعنة يسيطرون على جوائز كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

وسيطر الفراعنة على جوائز البطولة، حيث حصل محمد سند على لقب أفضل جناح أيمن وأحمد هشام سيسة على أفضل جناح أيسر ويحيى الدرع أفضل ظهير أيسر وأحمد عادل هداف البطولة.

وحصل يحيى خالد، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى حصد لقبها المنتخب الوطني بعد الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة (29/21) في المباراة النهائية التي استضافتها الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.

وجاءت جوائز البطولة كالتالي: يحيى خالد: أفضل لاعب في البطولة

أحمد عادل: هداف البطولة

بيير روبينز - منتخب غينيا: أفضل حارس مرمى في البطولة

محمد سند: أفضل جناح أيمن في البطولة

أحمد سيسا: أفضل جناح أيسر في البطولة

أنور بن عبد الله: أفضل ظهير أيمن في البطولة

يحيى الدرع: أفضل ظهير أيسر في البطولة

باولو مورينو - منتخب كاب فيردي: أفضل لاعب دائرة في البطولة

مصطفى حاج صدوق - منتخب الجزائر: افضل ظهير في البطولة.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.

فيما تأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها كرواتيا والنرويج والدنمارك يناير 2024.

حيث تصل المنتخبات صاحبة المراكز الخمس الأولي إلى بطولة كأس العالم. واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتي أقيمت في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، في الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.