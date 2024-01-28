اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من ضم ظهير أيمن فريق غلطة سراي التركي، الفرنسي ساشا بوي.

بايرن يقترب من ضم نجم جلطة سراي

قال مدرب بايرن، توماس توخيل، عن بوي، في تصريحات أدلى بها لشبكة سكاي: "نريد التعاقد معه".

ويخضع بوي 23 عامًا للفحوصات الطبية الروتينية تمهيدًا للتعاقد معه، فيما قدرت تقارير إعلامية قيمة الصفقة بأقل من 30 مليون يورو.

ويرغب بايرن في تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب العجز الحاد في عدد المدافعين، لا سيما عقب إصابة بونا سار في الركبة، كما يغيب عن الفريق حاليًا الكوري الجنوبي كيم مين غاي، والمغربي نصير مزراوي، بسبب تواجدهما مع منتخبي بلديهما في بطولتي كأس الأمم والآسيوية والأفريقية على الترتيب