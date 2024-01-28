وزير الإسكان يزور عددا من مشروعات مجموعة "CSCEC" الصينية بـ "بكين" للاطلاع على نظم الإدارة والتشغيل والتسويق

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من مشروعات مجموعة "CSCEC" الصينية ببكين، ضمن منطقة الأعمال المركزية التى أنشأتها الشركة بالمدينة، وذلك بهدف الاطلاع على نظم إدارة وتشغيل وصيانة وتسويق هذه المشروعات، وذلك تزامنًا مع بدء تسليم أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالحديقة الجنوبية الأولمبية، ومركز التسوق "Uni Elite Mall" التابع لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، ومركز "فورتشن الدولي"، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التى تعد ثالث منطقة أعمال مركزية في بكين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، وكذا التسويق، للاستفادة من هذه التجربة فى مشروعاتنا بمصر، خاصة فى ظل الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة الصينية فى أعمال الإدارة والتشغيل والتسويق، مشيرا إلى أهمية أن تكون أعمال الإدارة والنشغيل والصيانة لهذا المشروع على مستوى عالمى، للحفاظ على هذا المشروع الكبير، وما به من استثمارات وأصول، وتعظيم العوائد منه.

واستمع الدكتور عاصم الجزار إلى شرح تفصيلي من مسئولى الشركة حول نظم إدارة وتشغيل المنشآت المختلفة بمنطقة الأعمال المركزية، وتفقد ومرافقوه إجراءات تأمين المبانى، ونظم التحكم والمراقبة، ومتابعة المرافق، ونظم الإطفاء والتعامل مع الطوارىء، وغيرها.

وخلال الجولة بمعرض الشركة اطلع وزير الإسكان ومرافقوه على مجالات عمل الشركة، وشهادات التقدير التى حصلوا عليها، حيث قال مسئولو الشركة: تعد مجموعة الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (تسمى باختصار مجموعة الشركة الصينية للهندسةCSCEC)، التي تأسست رسميا في عام 1982، واحدة من أكبر مجموعات الاستثمار والبناء الصينية في العالم.

وأضافوا: احتلت الشركة المرتبة التاسعة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم في عام 2022، والثالثة في قائمة أفضل 500 شركة في الصين، واحتلت المرتبة الأولى في "أكبر 250 مقاولا هندسيا في العالم" في ENR، والشركة تواصل الحفاظ على أعلى تصنيف ائتماني في هذه الصناعة في العالم، وتحسين القدرة التنافسية في السوق وتأثير العلامة التجارية باستمرار، ومكانتها الرائدة في هذه الصناعة.

وأكدوا أن أداء الأعمال للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية يغطى أكثر من 100 دولة ومنطقة في الداخل والخارج، ويغطي تخطيط أعمالها الاستثمار والتنمية (التنمية العقارية، وتمويل البناء، والحيازة والتشغيل)، والبناء الهندسي (بناء المساكن، وبناء البنية التحتية)، والمسح والتصميم، والأعمال التجارية الجديدة (البناء الأخضر، والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، والتجارة الإلكترونية) والقطاعات الأخرى. في الصين، واستثمرت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في بناء أكثر من 90% من ناطحات السحاب فى الصين لأعلى من 300 متر، ونفذت أعلى برج فى الصين بارتفاع 180 دورا، بالإضافة إلى 7 أدوار تحت الأرض، كما نفذت 75‎%‎ من ‎المطارات الرئيسية، و75‎%‎ من قواعد إطلاق الأقمار الصناعية، ونصف محطات الطاقة النووية بالصين، كما يستخدم واحد من كل 25 صينيًا منزلًا مبنيًا بواسطة الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية.

وأوضح مسئولو الشركة الصينية للهندسة المعمارية أن عملها بدأ في مصر في ديسمبر 1983. وفي السنوات الأربعين الماضية نفذت الشركة على التوالي عددًا كبيرًا من مشروعات التعاون الحكومية الصينية المصرية، منها فى مشروعات فى مدينة السادات، و6000 منزل في الإسكندرية، والمدارس الصينية في مصر، والمركز الثقافي الصيني، وكذا بناء مشروع مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات من عام 1986 إلى عام 1989 الذى يعد علامة بارزة في مصر.

واستطردوا: في الوقت الحاضر، المشروعات الرئيسية التي تنفذها الشركة فى مصر، هي: مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الادارية الجديدة، ومشروع المنطقة المركزية بمدينة العلمين الجديدة، وفي 25 يونيو 2023 وقعت CSCEC ووزارة الإسكان المصرية اتفاقية تعاون بشأن تشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المسئولون الصينيون: يشمل مجال أعمال التشغيل لـCSCEC مراكز التسوق والمباني الإدارية والفنادق والمباني السكنية والأماكن الثقافية والرياضية والمجمعات الصناعية والمجمعات الحضرية وتنمية المناطق وإدارة الأنهار والخدمات البلدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة والمطارات والمرافق العامة الحضرية الأخرى، وما إلى ذلك، وقد تراكمت لديها سنوات عديدة من الخبرة في الإدارة الشاملة وتشغيل المنشآت المتعددة.

وأضافوا: مشروع التشغيل الحضري لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر سيعتمد على قدرات التطوير الحضري والتشغيلي لسلسلة الأعمال التابعة لـCSCEC لعرض إنجازات التنمية في مصر، وإنشاء مكان للتجمع الإداري على مستوى عالمي، وإنشاء مركز اقتصادي وثقافي متميز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإنشاء منصة ذكية متكاملة للإدارة والتحكم.

ويتضمن محتوى مشروع تشغيل المنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر بشكل أساسي ما يلي:

خدمات تشغيل الممتلكات، ويشمل: المبيعات السكنية، تأجير المكاتب وتشغيلها، التأجير التجاري وتشغيله، إدارة الأصول الفندقية، وكذا خدمات المرافق والخدمات المحلية، وتشمل: إدارة المرافق والمعدات، وخدمة العملاء، والأمن، والتنظيف، ومواقف السيارات، وإدارة الطاقة، وما إلى ذلك.