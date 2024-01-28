سلامة الغذاء: 50 ألف طن زيادة في صادرات مصر الغذائية والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 96 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2558 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5610 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1680 شركة مصدرة بزيادة قدرها 50 ألف طن مقارنة بالأسبوع الأسبق، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 15 ألف طن، ثم خضر متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم الموز بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية والمغرب وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1210 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1620 رسالة بنحو 315 ألف طن لعدد 680 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها اندونيسيا، أوكرانيا، ماليزيا والصين.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 412 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 285 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 68 منتج و14 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 703 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 7 زيارات تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز في محافظات القاهرة، الجيزة والشرقية.

كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (الوجه البحري) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب" (الصوامع – الشون – الهناجر) للإمتثال لإشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة البيضاء.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 19 شكوى وجاري فحص 10 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 772 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، المنيا، بني سويف، مدينة الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1624 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 16 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص.

وتم تسجيل 687 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 452 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 198 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، السويس وكفر الشيخ، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 263 مخزنًا.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية لمخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات كفر الشيخ، القاهرة، المنوفية والسويس، وتم معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة القليوبية، واستيفاء عدد 1 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 83 موقعًا.

كما تم حضور الاجتماع الخاص بمنظومة التغذية المدرسية بشركة سايلوفودز مع أصحاب المخازن للتنسيق والتحضير للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 – 2024.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الفيوم والجيزة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، المنيا والسويس، وتم تسجيل 3 مطاعم و1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 31 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط، الغربية، الدقهلية والقليوبية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 347 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 54 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن بالهيئة، وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في معاينة واستلام 10 مجازر تم تطويرها طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في محافظات أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج وأسوان، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات القاهرة، القليوبية والشرقية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 57 حملة تفتيشية موسعة على 442 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6000 عبوة ملح وخل طعام غير مطابقة للمواصفات، 350 كجم حلوى منتهية الصلاحية، 105 كجم جبن رومي فاسدة، كما تم غلق وتشميع مطعم لوجود خطر داهم ومخالفات جسيمة لاشتراطات سلامة الغذاء.

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (2 طن و100 كجم خل منتهي الصلاحية، 1 طن و765 كجم شطة، 792 زجاجة زيت زيتون غير مطابق للمواصفات القياسية).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 9 قرارت نيابة، وإعدام 60 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، غزل بنات، مشروبات غازية).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 143 محضرًا، تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 3 طن (لحوم، دواجن، رنجة) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 7 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، السادات، تلا، بركة السبع)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية لعدد 149 صنف منتهي الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم ضبط منتجات غذائية أخرى مغشوشة ومنتهية الصلاحية بإجمالي وزن 350 كجم، وتم تحرير محضر ضبط قضائي بواسطة مفتشي الهيئة واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 33 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، رأس البر، عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 211 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مقرمشات، جبن، عسل، أرز)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية، بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية)، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن زيوت طعام ومياه معدنية معبأة مجهولة المصدر بأحد المخازن، كما تم إعدام 60 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وتبدو عليها علامات الفساد الظاهري، وتحرير 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم العرض على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 75 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو حماد، كفر صقر، فاقوس، أبو كبير، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 505 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مربى، لانشون، مياه غازية، شوكولاتة، مكرونة، مخبوزات، كاتشب، بسكويت).

كما تم إعادة المرور على 20 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة عدد من تلك المنشآت، وتم تحرير 3 محاضر نقص اشتراطات لعدد 3 منشآت لم تستجب خلال فترة الإمهال.

وقام فرع أسوان الجديدة بشن 5 حملات على 66 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 21 حملة على 21 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (خلطات توابل، زبادي، عصائر بودر، بقوليات، حلاوة طحينية، بيكنج بودر، كتشب ومايونيز) وتم تحرير محاضر إعدام لجميع تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 9 حملات على عدد 19 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، ساقلته، طهطا، أخميم)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على عدد 9 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية وألبان منتهية الصلاحية، وتم تحرير 2 محضر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 23 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام 172 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ( ألبان، حلوى، مكرونة، عصائر بودر، فول معلب، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 9 حملات على عدد 25 منشأة غذائية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.