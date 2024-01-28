مكتبة مصر العامة بالأقصر تطلق أولى رحلاتها لمعبد الأقصر بالمكتبة المتنقلة.. صور

أطلقت مكتبة مصر العامة بالأقصر، أولى رحلاتها لمعبد الأقصر مع فريق الوعى الأثرى وأصدقاء السائح وبمشاركة المكتبة المتنقلة وفريق عمل المكتبة المتميز.

وذلك استعدادا لأنشطة أجازة نصف العام بالمكتبة وفى إطار خطة المكتبة للتثقيف الأثري تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وتحت إشراف الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وأكد محمد حساني علي ضرورة إحياء الوعي السياحي والأثرى لدى جميع فئات المجتمع وخاصة النشئ بناة المستقبل.

وقالت دعاء ربيع مسؤل التواصل المجتمعي بالمكتبة، ان الجولات والرحلات السياحية التي تنظمها المكتبة لها دورا هام في تعزيز إحياء تاريخ بلدنا العريق في نفوس أبناءنا والحفاظ على تاريخ تلك المناطق الآثرية. مشيرة إلي أن المكتبة المتنقلة تجوب جميع القري والمدارس بمختلف أنحاء المحافظة لرفع الوعى الثقافي لدى الطلاب والأطفال وخلق جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

وأضافت مني محمود مسؤل العلاقات العامة بالمكتبة، أن الأنشطة التابعة للمكتبة المتنقلة تشمل ورشة حساب ذهني للأطفال والعمل علي تنمية قدراتهم الذهنية موضحة أنه يتم أيضا تنظيم ندوات وعي صحي وبيئي وأثرى وجلسات حكى وورش رسم وبازل ومسابقات ثقافية وندوات للطفل والشباب.