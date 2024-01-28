ما الذي يحدث في ولاية تكساس؟

في عام 1836 أعلنت تكساس استقلالها عن المكسيك.

استقلال تكساس

وعاشت تكساس جمهوريتها المستقلة نحو 10 سنوات حظيت خلالها باعتراف الولايات المتحدة نفسها، ودول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا.

كانت تكساس دولة قصيرة العمر إلا أنه كان لها تأثير كبير على تاريخ الولايات المتحدة.

موقع تكساس

ولاية تكساس تقع جنوب وسط الولايات المتحدة، وهي ثاني أكبر الولايات مساحة بعد ألاسكا، وسكانا بعد كاليفورنيا، وتُلقب بولاية "النجم الوحيد"، حيث وصل الإسبان إلى هذه المنطقة في عام 1528.

إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك

قررت المحكمة العليا إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك التي أقامها حاكم الولاية وأشعلت غضب الرئيس جو بايدن الذي يحاول إضفاء الطابع الفيدرالي عليها.

موضوع تنظيم الهجرة

أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معارضته مشروع قانون جديد تَوافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، حيث تحول المشروع إلى مادة تجاذب ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرًا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

ويتعدى الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين كونه يعالج مخاوف الأمريكيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضًا تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية حيوية.



فوضى محتملة

وبعد قرار المحكمة سيطرت مخاوف من حدوث فوضى محتملة وإرسال عناصر من حرس الحدود الفيدراليين لإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة ولاية تكساس، عودة شبح الحرب الأهلية ونبش الماضي.