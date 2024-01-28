توطين 45 مشروعا في مدينة صحار الصناعية بسلطنة عُمان خلال عام 2023

استقبلت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" خلال عام 2023م نحو 55 طلبًا للاستثمار تم توطين 45 مشروعًا منها والتي ستقام على مساحات تتجاوز 461 ألف متر مربع.

وقال المهندس عبدالله بن أحمد المياسي، مدير عام مدينة صحار الصناعية: إن مجمع الصناعات البلاستيكية "لدائن" في المدينة تمكّن خلال عام 2023م من توقيع 5 اتفاقيات ليصل حجم الاستثمار فيه نحو 22 مليون ريال عُماني، بإجمالي 7 مشروعات تقام على مساحات تصل إلى 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد العمّال فيها ما يقارب 200 عامل كمرحلة أولية.

وأكد مدير عام مدينة صحار الصناعية أن "مدائن" قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز مشروع تطوير المرحلة السابعة بالمدينة؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 98.6 بالمائة، ويتضمن المشروع شبكة طرق بطول 32 كيلومترًا مزودة بأعمدة إنارة، وشبكة مياه للشرب وأخرى للصرف الصحي، بالإضافة إلى محطة معالجة لمياه الصرف بسعة 2000 متر مكعب، وشبكة لتصريف الأمطار، وجدار حماية من السيول، وشبكة للري، وخزّانَين لتزويد المياه بسعة إجمالية تصل إلى 2700 متر مكعب.

ويعد مركز الخدمات "مسار" بمدينة صحار الصناعية نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد وفترة زمنية محددة، سعيًا من "مدائن" لتشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عُمان.