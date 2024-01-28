كووورة لايف مباشر الآن (2 - 0).. بث مباراة الزمالك وأهلي جدة الشوط الثاني مشاهدة رابط سريع مجانا HD

كووورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الزمالك وأهلي جدة - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع بدون تقطيع

متابعة مباراة الزمالك وأهلي جدة الآن عبر بث مباشر من كووورة لايف في الشوط الثاني، مع توفير رابط سريع ومجاني بجودة عالية HD. الزمالك يواجه نظيره أهلي جدة في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي اليوم الأحد، 28 يناير، والتي تستضيفها الإمارات. تشهد محركات البحث جوجل اهتمامًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة من قِبل عدد كبير من جماهير وعشاق كرة القدم في الوطن العربي الذين يبحثون عن روابط مشاهدة اللقاء،احرز يوسف اوباما هدف الزمالك الثاني.

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كووورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الزمالك وأهلي جدة - تويتر HD اليوم

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية بث مباشر مباراة الزمالك وأهلي جدة رابط مباشر دون تقطيع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مباراة الزمالك وأهلي جدة

نجح الزمالك فى التأهل لنهائي البطولة بعد التعادل مع الرجاء المغربي 2/2 واللجوء لركلات الترجيح والتي انتهت لصالح الزمالك 4/2 بينما تأهل أهلى جدة السعودى لنهائي البطولة بعد التغلب على ووهان الصينية بنتيجة 3/1.

موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة

تنطلق مباراة الزمالك وأهلى جدة السعودى اليوم الاحد 28 يناير فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم باستاد آل مكتوم.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي جدة

أعلنت قناة الزمالك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة: «انتظرونا غدًا الأحد ومباراة الزمالك أمام أهلي جدة السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي على شاشة قناة الزمالك ونقل حي ومباشر لأحداث اللقاء في تمام السادسة مساء».

كذلك تذاع مباراة الزمالك وأهلي جدة عبر قناة دبى الرياضية على النايل سات وقناة SSC السعودية المفتوحة على العرب سات.

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم لمباراة أهلي جدة

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق شيكابالا.

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بطولة كأس تحدي دبي

تقام بطولة كأس تحدي دبي في دولة الإمارات الشقيقة بمشاركة 4 فرق هم: الزمالك، الرجاء المغربي، الأهلي السعودي، ووهان الصيني.