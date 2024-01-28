غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1، 2" –مساكن المهمات – مساكن ايديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق 29-1-2024 وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.


وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.


وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢5 أو علي خدمة الوتس اب علي رقم 01206665125.

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