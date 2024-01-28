تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع بدون تقطيع..بث مباشر دون اشتراك مباراة الامارات وطاجبكستان في كأس آسيا

تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع..بث مباشر دون اشتراك مباراة الامارات وطاجبكستان في كأس آسيا عيلتقي منتخب الإمارات نظيره في منتخب طاجيكستان اليوم الاحد 28 يناير وذلك ضمن منافسات الدور ثُمن النهائي من كأس الأمم آسيا المقامة حاليا بقطر وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الإسيوية عن مباراة الامارات وطاجبكستان في كأس آسيا،انطلقت صفارة بداية المباراة منذ قليل.

تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع..بث مباشر دون اشتراك مباراة الامارات وطاجبكستان في كأس آسيا

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مباراة الامارات وطاجبكستان في كأس آسيا

تأتي مباراة الامارات وطاجبكستان ضمن منافسات الدور ثُمن النهائي من كأس الأمم آسيا وتأهل المنتخب الإماراتي بفوزه على هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادله مع فلسطين بهدف قبل أن يخسر أمام إيران بهدفين مقابل هدف كذلك تاهل منتخب طاجيكستان بعد تعادله مع الصين دون أهداف في الجولة الأولى ثم تلقي هزيمة من منتخب بهدف دون رد في الجولة الثانية ثم فوزه الصعب على لبنان بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية.

موعد مباراة الامارات وطاجبكستان في كأس آسيا

تنطلق مباراة الامارات وطاجبكستان اليوم الاحد 28 يناير فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الامارات وذلك ستاد أحمد بن علي بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وطاجبكستان في كأس آسيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- الناقل الرسمي في المملكة العربية السعودية هي: قنوات SSC.

- الناقل الرسمي في الإمارات هي: قنوات أبوظبي ودبي الرياضية.

تردد قناة SSC

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة bein sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.