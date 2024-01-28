يلا شوت مصر.. Egypt �Congo مشاهدة بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

يلا شوت مصر.. Egypt �Congo مشاهدة بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2024

يلا شوت مصر.. Egypt ×Congo مشاهدة بث مباشر اضغط هنا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 يلعب منتخب مصر مباراة غاية في الأهمية عندما يلتقي الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الافريقية عن مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

يلا شوت مصر.. Egypt ×Congo مشاهدة بث مباشر اضغط هنا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

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مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تأتي مباراة مصر والكونغو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا تأهل منتخب مصر إلى الدور الـ 16 لبطولة أمم إفريقيا بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب.

موعد مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر والكونغو اليوم الاحد 28 يناير فى تمام الساعة العاشرة مسًاء على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تنقل شبكة قنوات bein sports مباريات كأس أمم إفريقيا وتذاع مباراة مصر والكونغو عبر قناة bein sports max HD1.

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تشكيل مصر المتوقع لمباراة الكونغو في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى:محمد أبو جبل.

خط دفاع:محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط:حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد.