"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض قصير الحبة

بنسبة كسر 10%



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة رقم (2) لسنة 2023/2024 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2023/2024 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذكرت الهيئة أن الوصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 موضحة أن التسليم للمخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضافت أن الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع ولفتت الهيئة إلى أن المظاريف الفنية والمالية تقدم يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل بمقر الهيئة (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والبت) واكدت ضرورة أن تكون العروض سارية حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 على أن تقدم الأسعار بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري بالسداد بتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم السعرين) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري.

وذكرت الهيئة أن مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف وأكدت ضرورة أن تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان تأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري.

وشددت على ضرورة أن يكون العرض مصحوبا بـ3 عينات كل عينة 2 كجم تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

وأشارت إلى أن كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بدءا من الغد.