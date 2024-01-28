موانئ البحر الأحمر تتداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1033 شاحنة و70 سيارة.

وأضاف المركز  أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و637 شاحنة و59 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 60000 طن بضائع، و396 شاحنة و11 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل ومغادرة السفينة SPAR ARIES وعلى متنها 50000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين دليلة والحرية 2.

كما تم تداول 4120 طن بضائع و377 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، وآيلة، وكوين نفرتيتي وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1570 راكبا بموانئها.

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