الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية العام الجاري

توقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعافي السياحة العالمية بشكل كامل في العام 2024 إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد ما يقدر بنحو 1.29 مليار سائح دولي على مستوى العالم، أي نحو 88% من العدد في عام 2019.

وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط حققت عودة قوية للسياحة، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 22٪ عن السنوات الأربع السابقة، بينما انتعش عدد السياح الوافدين العام الماضي إلى 94% في أوروبا، و96% في إفريقيا، و90 % في الأمريكتين، فيما بلغت نسبة التعافي 65% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضحت أن التعافي كان بطيئًا في شمال شرق آسيا، والذي يشمل اليابان والصين، مع عودة الطلب إلى نحو 55% من مستويات 2019.

ووصلت إيرادات السياحة في عام 2023 إلى 1.4 تريليون دولار، أي نحو 93% من مستواها في عام 2019.