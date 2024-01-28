نمو صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية إلى 2.820 مليار دينار

ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتصل إلى 2.820 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر، مقابل 2.508 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي، وصولا إلى نحو 911 مليون دينار.



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ونشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تصدرت قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ بداية عام 2023 حتى نهاية نوفمبر لجهة الصادرات الأردنية بنسبة 12.4 بالمئة.



وأوضحت أن الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6 بالمئة حتى نهاية نوفمبر، لتبلغ نحو 1.901 مليار دينار، مقارنة مع 1.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الكندي لتصل إلى 85 مليون دينار.



وأضافت أن الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية نوفمبر تراجعت بنسبة 7.7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 415 مليون دينار، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى هولندا، حيث بلغت 73 مليون دينار.



وأظهرت البيانات انخفاضًا في حجم الصادرات الأردنية مع الدول الآسيوية غير العربية حتى نهاية نوفمبر بنسبة 11.6 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.904 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2.153 مليار دينار، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 1.157 مليار دينار.