مشاهدة مباراة الفراعنة دون اشتراك.. Egypt ×Congo في أمم إفريقيا - كورة لايف دون تقطيع(1-1))

مشاهدة مباراة الفراعنة دون اشتراك .. Egypt ×Congo في أمم أفريقيا - كورة لايف بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الفراعنة دون اشتراك.. Egypt ×Congo في أمم إفريقيا - كورة لايف دون تقطيع يلعب منتخب مصر مباراة غاية في الأهمية عندما يلتقي الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الافريقية عن مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا، انطلقت صفارة بداية المباراة وسط أجواء حماسية،حتي الان التعادل السلبي يسيطر على المباراة.

اهداف المباراة. في الشوط الاول

سجل منتخب الكونغو هدف المباراة الأول ثم عاد منتخب مصر ليسجل هدف التعادل عن طريق مصطفي محمد عن طريق ضربة جزاء.

مشاهدة مباراة الفراعنة دون اشتراك.. Egypt ×Congo في أمم إفريقيا - كورة لايف دون تقطيع

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مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تأتي مباراة مصر والكونغو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا تأهل منتخب مصر إلى الدور الـ 16 لبطولة أمم إفريقيا بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب.

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موعد مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر والكونغو اليوم الاحد 28 يناير فى تمام الساعة العاشرة مسًاء على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تنقل شبكة قنوات bein sports مباريات كأس أمم إفريقيا وتذاع مباراة مصر والكونغو عبر قناة bein sports max HD1.

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

كما حصلت القناة الجزائرية الارضية المفتوحة على حقوق بث مباريات المنتخب المصري، وجاء تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

الجودة: HD

تشكيل مصر المتوقع لمباراة الكونغو في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى:محمد أبو جبل.

خط دفاع:محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط:حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد.

غيابات مصر في مباراة مباراة الكونغو

يعاني منتخب مصر العديد من الغيابات في مباراة اليوم بسبب الإصابات التي ضربت الفراعنة وأبرزها محمد الشناوى حارس المرمى وامام عاشور ومحمد صلاح.