عاجل| أسعار الدولار اليوم.. ترقب حذر في السوق السوداء لتحركات البنك المركزي الخميس القادم

سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء الذي بات المحرك الرئيسي للاسواق بدلا من البنوك، استقرار في بداية تعاملات اليوم الاثنين وسط ترقب لما سوف يسفر عن قرارت البنك المركزي يوم الخميس القادم وهل سوف يتبعها انخفاض في قيمة العملة أم لا.

لا تزال اسعار الدولار تستقر في البنوك عند مستويات 30.95 جنيها في بداية تعاملات اليوم الاثنين 29 يناير 2024، وهي الاسعار الملتزم بها منذ مارس 2023، وحلكن حتي الان لا يعتمد عليها السوق في تسعير منتاجته بسبب السوق السوداء التى استطاعت أن تستحوذ على أكبر كمية من العملات الصعبة من أمام القطاع المصرفي.

وقد سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء بداية تعاملات اليوم الاثنين متوسط 67 جنيها بعدما كان قد تجاوز مستويات الت70 جنيها لاول مرة في تاريخه الاسبوع الماضي.

ويتزامن هدواء التقلبات في السوق السوداء، مع اجتماع بنك المركزي نهاية الاسبوع إذ يرجح أن يقد البنك المركزي على مرحلة اخري من التشديد النقديد لضبط التضخم وسحب السيولة من الاسواق، بينما يرجح أخرون تثبيتها لاستغلالها عند خفض محتمل في قيمة العملة مرتقب خاصة بعد اتفاق صندوق النقد الدولي.