غدا.. الإعلامي محمد شردي يدير ندوة "50 عاما على حرب أكتوبر 73"

ضمن فعاليات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الإعلامي محمد شردي، في الندوة الثقافية التي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والتي تنعقد تحت عنوان " 50 عاما على حرب أكتوبر 1973، حيث سيقوم بإدارة الندوة التي ستتناول طرح ومناقشة كافة السياقات الداخلية والخارجية التي قادت مصر إلى التحول من مرحلة الهزيمة في يونيو 67، إلى النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن استحضار الدروس المستفادة من تلك الحرب في تعزيز القدرة المصرية على التعامل مع أزمات الحاضر والمستقبل.



يشارك في الندوة كل من الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعضو لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، والذي سيتحدث عن أهمية إصدار موسوعة حول حرب أكتوبر والسلام في الذكرى الـ 50 للحرب، فيما سيتحدث اللواء دكتور أركان حرب محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تطوير قطاعات الجيش المصري لخوض معركة النصر.



وعن دور الدفاع الجوي في حرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر، سيتحدث اللواء أركان حرب مجدي حجازي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بالإضافة إلى الدكتورة دلال محمود عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتي ستتحدث بدورها عن تحولات الرؤى الإسرائيلية تجاه مصر بعد نصر أكتوبر.



تعقد الندوة غدا الثلاثاء 30 يناير في تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة فكر وإبداع ببلازا 1 بحضور عدد من الخبراء والباحثين والمتخصصين والإعلاميين.