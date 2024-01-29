تراجع أسعار النفط مع توترات الأوضاع بالشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين متأثرة بضربة جديدة تلقاها قطاع العقارات المتعثر في الصين بينما أضاف هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في الأردن وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 83.32 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 77.74 دولار.

وقضت محكمة في هونج كونج يوم الاثنين بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند العقارية العملاقة في مؤشر على تفاقم الأزمة في قطاع العقارات في الصين بما انعكس على معنويات الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتزايدت مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعدما شن مسلحون مدعومون من إيران هجمة بطائرة مسيرة يوم الأحد على قوات أمريكية في الأردن.