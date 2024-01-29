عاجل.. تشكيل قطر الرسمي لمواجهة فلسطين في ثمن نهائي كأس آسيا 2023

الفجر الرياضي
منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن ماركيز لوبيز المدير الفني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب فلسطين، مساء الاثنين 29 يناير 2024 في دور ثمن نهائي كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب قطر الرسمي لمواجهة فلسطين في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بسام الراوي،  خورخي بوعلام،  لوكاس مينديز

خط الوسط: بيدرو ميغيل،  حسن الهيدوس، احمد فتحي،  جاسم جابر، محمد وعد

خط الهجوم: أكرم عفيف،  المعز علي

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تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب قطر ضد فلسطين في كأس آسيا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل تحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD

BeIN Sport CUP 1 HD
التردد: 10810
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12091.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
 

منتخب قطر فلسطين كأس آسيا قطر وفلسطين كأس آسيا 2023
Elfagr.org

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