عاجل.. خيسوس يعلن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميامي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال وإنتر ميامي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى: حبيب.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، مالكوم، عبد الله الحمدان.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

تذاع مباراة الهلال ضد إنتر ميامي مساء اليوم الإثنين، عبر العديد من القنوات الفضائية الناقلة لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهم bein Sports 1 HD وSSC السعودية وmbc1 والسعودية الرياضية1 والكويت الرياضية.
 

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