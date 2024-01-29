ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 5.1 مليار دولار عام 2023



ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العام الماضي بقيمة 602 مليون دولار وبنحو 14% لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار مسجلة أعلى قيمة في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية - مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار، عام 2022.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الاثنين أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت نحو 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 نحو 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وأشار إلى أن صادرات شهر أبريل بلغت 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 500 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 نحو 487 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

ولفت المجلس إلى أن صادرات شهر أغسطس 2023 بلغت نحو 522 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 نحو 397 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 نحو 398 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 نحو 400 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار، وبلغت صادرات ديسمبر 2023 نحو 339 مليون دولار بنسبة تراجع 11% مقارنة بصادرات ديسمبر 2022 التي بلغت 380 مليون دولار.

وذكر التقرير أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 17%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 467 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 745 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الأردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%، اليمن بقيمة 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، العراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، إيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الإمارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، إسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، هولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، المغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، الصين في المركز الـ "15" بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وحيث تمثل صادرات الدول الـ(15) الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع في عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات عام 2023 مقارنة بعام 2022 بقيمة صادرات 470 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 272 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 66 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 133 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 172 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 53 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 25 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 230 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 185 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، اليونان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 16 مليون دولار، الإمارات بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 56 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 ملايين دولار، كوت ديفوار بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، تنزانيا بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة 9 ملايين دولار.

وأرجع المجلس القيم الإيجابية في الصادرات نتيجة الجهود المخلصة للشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية كجهاز التمثيل التجاري، وهيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء.