نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة 2024 برقم الجلوس

رابط سريع..نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة 2024 برقم الجلوس،أقر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 80.87%. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع حاضر فيه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارات التعليم بالمحافظة 189،766 طالبًا، حيث نجح 152،973 طالبًا بالحد الأدنى للنجاح.

تُشير هذه النتائج إلى جهود الطلاب والمعلمين في المحافظة، وستتاح للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات الفرصة للقيام بذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة.

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من إجراء الامتحانات، وينتظرون الآن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول. يُعتبر مستوى النجاح لهذا العام مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة. في محافظة الجيزة، حقق عدد الطلاب الذين حصلوا على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف طالب وطالبة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الهرم التعليمية حققت أعلى نسب نجاح، يليها الدقى، والعجوزة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، ومن ثم الوراق. في المراكز الثامنة والعاشرة جاءت العمرانية وشمال الجيزة، بينما جاءت الواحات في المركز الأخير.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة 2024 برقم الجلوس

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الجيزة، حيث بلغت نسبة النجاح 80.87% للأقسام العادية. كما أعلنت النتائج للقسم المهني بنسبة نجاح 96.85%، ولمدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، بينما وصلت نتائج مدارس المكفوفين إلى 92.59%. يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

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توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المجموع الكلى للصف الأول الثانوى بـ 280 درجة، مقسمين على الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل ترم كالتالى:

مادة اللغة العربية من 50 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة

مادة الرياضيات من 40 درجة

مادة الكيمياء من 20 درجة

مادة الفيزياء من 20 درجة

مادة الأحياء من 20 درجة

مادة التاريخ من 20 درجة

مادة الجغرافيا من 20 درجة

مادة الفلسفة من 20 درجة