برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة،اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و766 طالب بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.



اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية

انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي من إجراء الامتحانات وهم الآن في انتظار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول حيث أن نسبة النجاح هذا العام تعتبر مرتفعة إلي حد كبير مقارنة بالأعوام الماضية وفي محافظة الجيزة بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للنجاح إلي 152 ألف طالب وطالبة، والجدير بالذكر أن إدارة الهرم التعليمية قد حصلت على أعلى نسب نجاح يليها الدقى والعجوزة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وبعد ذلك الوراق، وجاء في المركز الثامن العمرانية والعاشر شمال الجيزة اما في المركز الأخير نجد الواحات.

بعد اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2024 لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، ويمكن للجميع الاستعلام عن النتيجة مباشرة من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لتعليم محافظة الجيزة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لتعليم الجيزة من هنا

- اختيار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على عرض النتيجة لتظهر النتيجة مباشرة للطلاب.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح كالتالى:-فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( 6 أكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، الرابع عشر ( منشأة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه).واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.