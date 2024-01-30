برقم الجلوس فقط… رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر بوابة الفجر

برقم الجلوس فقط… رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر بوابة الفجر، ويشهد منازل مصر، في هذه الأيام، انتظارًا مشحونًا بالترقب والحماس للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول. وفي خطوة تجسد التزام السلطات التعليمية بتوفير النتائج بشكل فوري ومباشر، ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة اليوم، مما دفع العديد من الطلاب إلى البحث عن الرابط الرسمي الذي يمكنهم من الاطلاع على النتائج.

من خلال البحث النشط عبر محركات البحث الشهيرة مثل جوجل، أصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة محط أنظار الكثيرين خلال الساعات القليلة الماضية. ويأتي ذلك بعد أن تم اعتماد النتائج رسميًا من قِبل محافظ الجيزة، الذي يعد مرجعية سلطوية مهمة في هذا السياق.

لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج وتوفيرها بأسرع وقت ممكن، قامت بوابة الصبح المعروفة بتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بتقديم الرابط الرسمي لنتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة. يعتبر هذا الرابط منصة موثوقة وموثوقة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج بسهولة ويُسر.

يتزامن هذا الإعلان مع رغبة الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج بأسرع وقت ممكن، حيث يعكس التفاعل الكبير مع هذه الخطوة الجهود المبذولة لتوفير الشفافية والمساءلة في عملية النشر والإعلان عن النتائج.

تعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على التزام السلطات التعليمية بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفعالة، تسهم في تقديم الدعم والدفع القوي للطلاب في رحلتهم التعليمية، وتعزز من مستوى الشفافية والثقة في النظام التعليمي.

أعلن أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، والتي شهدت نسبة نجاح مشجعة بلغت نحو 80.87%. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور أشرف سلومه، مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

تقدم لأداء الامتحانات في الجيزة ما يقرب من 189 ألف و766 طالبًا وطالبة، حيث نجح منهم أكثر من 152 ألف و973 طالبًا وطالبة بالحد الأدنى للنجاح.

وبالإضافة إلى ذلك، قام المحافظ بالإعلان عن نتائج القسم المهني، حيث بلغت نسبة النجاح فيه نحو 96.85%. ولم تقتصر الإعلانات على ذلك، بل شملت أيضًا مدارس الصم وضعاف السمع، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 100%، بينما بلغت نسبة النجاح للطلاب المكفوفين 92.59%.

تلك النتائج الإيجابية تعكس جهود الطلاب والمعلمين وإدارات المدارس في الجيزة، وتعزز من مستوى الثقة والتفاؤل في النظام التعليمي بالمحافظة. وتأتي هذه الإعلانات في إطار التزام السلطات التعليمية بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتعلم والتطوير.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وجاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات: 20 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 140 درجة

وارتفع مؤشر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم، نتيجه الشهاده الاعداديه، الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الاعدادية، محافظة القاهره، نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة، الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة،نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة، الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة».