رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

بالاسم ورقم الجلوس..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024،توجهت جهود البحث لدى العديد من الطلاب وأولياء الأمور نحو البحث على محرك البحث جوجل بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، بهدف العثور على رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024. تأتي هذه البحثات بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول في يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024. من المتوقع أن تعلن المديريات التعليمية نتائج الامتحانات قريبًا، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، وتجميع الدرجات والنتائج.

سيتم توفير رابط وكيفية الحصول على النتائج الإلكترونية بشكل سهل ويسير في الفترة القادمة. مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طمأنة الجميع بشأن نسبة النجاح في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول لهذا العام. أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عمليات التصحيح والمراجعة والإعلان عن نتائج الامتحانات. يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم الإلكترونية بسهولة ويسر بعد الإعلان عن النتائج، وسيتم شرح الخطوات البسيطة لذلك في الموضوع القادم.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وتسجيل الدرجات ومراجعتها على حسب كل مدرسة، وفقًا لما أعلنه مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في تصريحات خاصة.

وأكد المصدر، أنه من المتوقع والمحتمل أيضًا إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 بعد أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، وفور اعتمادها رسميًا من محافظ القاهرة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والإسم 2024

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1) قم بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

2) اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.

3) قم بتحديد المحافظة التابعة لها.

4) قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5) قم بالضغط على ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024.

درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ويتم توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول، بإجمالي مجموع المواد 140 كالتالي:

المادةالدرجة
اللغة العربية40 درجة
اللغة الأجنبية الاولى30 درجة
الرياضيات30 درجة
الدراسات الاجتماعية20 درجة
العلوم20 درجة
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