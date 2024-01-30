رابط مباشر..نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول 2024 “eduserv.cairo.gov.eg”

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول 2024 “eduserv.cairo.gov.eg”

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول 2024 “eduserv.cairo.gov.eg”،تتزايد حدة التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، مما يدفع العديد منهم إلى البحث عن توقيت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

تقدم "الفجر" خدمة مستمرة لمتابعيها توفر لهم جميع المعلومات المتعلقة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام 2024. يمكن للقراء متابعة التفاصيل من خلال الضغط على الرابط المرفق هنا.

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، من المقرر أن تعتمد كل مديرية تعليمية النتيجة برقم الجلوس والاسم أولًا قبل إعلانها رسميًا. ويُتوقع أن تظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم في بداية شهر فبراير المقبل، أي خلال الأيام القليلة القادمة، بمجرد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات ونتائج الإدارات التعليمية في العاصمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي بإتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنــــــــــــــــــا.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختر الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.

- اختر الفصل الدراسي الأول.

- حدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ويتم توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول، بإجمالي مجموع المواد 140 كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الأجنبية الاولى 30 درجة الرياضيات 30 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة العلوم 20 درجة

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وتقوم بوابة نتائج التعليم الأساسي بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ، كما توفر روابط للاستعلام عن نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي بالمحافظة من خلال الرقم القومي للطالب.